Из гимнастки Борисовой в России лепят неприкасаемую суперприму. Это может обернуться для нее большими проблемами

К этой победе есть много вопросов. Несмотря на сложность упражнений, у Борисовой были ошибки и неточности, которые другим гимнасткам не прощаются. Так, Борисова за разваленное упражнение с мячом получила очень высокую оценку в артистике. Это, в том числе, помогло обойти Янус во второй день соревнований. Ульяна только начала свой путь на взрослом уровне, но уже показывает сложные элементы и достаточно стабильна. Видимо, пока на нее не делают ставку. А нам пытаются показать, что Борисова — наша новая прима и с ней никто не готов конкурировать. Как бы это не обернулось большими проблемами для самой спортсменки, когда она доедет до международных стартов. Такие ужасные ошибки там ей никто в нынешней ситуации не простит.