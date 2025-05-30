Из гимнастки Борисовой в России лепят неприкасаемую суперприму. Это может обернуться для нее большими проблемами

В Омске продолжается международный турнир Evgeniya cup. Во второй день соревнований завершилось многоборье. После обруча и мяча результаты были очень неожиданными — все гимнастки ошибались, многие теряли предметы. Поэтому выступления с булавами и лентой коренным образом повлияли на итог.
К сожалению, Милена Щенятская осталась на 7-м месте. Сначала спортсменка вышла с лентой и сделала ее без грубых ошибок — пришлось лишь побороться за одну ловлю, но это не сильно сказалось на оценке. В булавах Милена уверенно начала упражнение, даже сделала усложнение на вращениях, из-за чего немного выбилась из музыки. В итоге гимнастка не справилась с последним риском: на финальной позе Щенятская не смогла поймать булаву. Это была очень обидная и дорогая ошибка, Милена даже расплакалась в зоне ожидания оценок. В сумме она набрала 111,15 балла.
На 3-м месте остановилась ученица Евгении Канаевой — Арина Ковшова. Во второй день соревнований гимнастка нервничала, из-за чего не смогла чисто выступить. В упражнении с лентой потеря случилась в самом начале — гимнастка не дотянулась до предмета на повороте назад. Изначально на булавах все шло намного лучше, Ковшова боролась за каждый элемент. Не получилась финальная ловля: вместо акробатического элемента Арина просто легла на ковер, чтобы не допустить потери, но в итоге вышла за площадку с булавой. Ее спасли хорошие выступления в первый день — 112,75 в сумме.
Серебряным призером стала юная Ульяна Янус. Видно, что промежуточное лидерство давило на спортсменку, поэтому она выходила очень собранной и серьезной на оба вида. И в булавах, и в ленте были мелкие неточности, но это не сильно повлияло на оценку. Ульяна показывает очень сложные упражнения, с большим количеством фирменных элементов, но пока на первое место ее не пускают. Не хватает эмоций и раскрепощенности, что несколько притормаживает судей. За четыре вида Янус получила 116,75 балла.
А победительницей турнира Evgeniya cup стала Мария Борисова. После первого дня соревнований она была только на 8-м месте. У нее было очень слабое выступление с мячом, три потери, две из них — за площадку. К ленте и булавам Мария собралась, но прошла все равно не на 100 процентов. Были ловли, за которые пришлось бороться, первый бросок в булавах был с небольшой ошибкой. Несмотря на это, за оба упражнения Борисова получила больше 30 баллов, а в сумме она набрала 117,75.
К этой победе есть много вопросов. Несмотря на сложность упражнений, у Борисовой были ошибки и неточности, которые другим гимнасткам не прощаются. Так, Борисова за разваленное упражнение с мячом получила очень высокую оценку в артистике. Это, в том числе, помогло обойти Янус во второй день соревнований. Ульяна только начала свой путь на взрослом уровне, но уже показывает сложные элементы и достаточно стабильна. Видимо, пока на нее не делают ставку. А нам пытаются показать, что Борисова — наша новая прима и с ней никто не готов конкурировать. Как бы это не обернулось большими проблемами для самой спортсменки, когда она доедет до международных стартов. Такие ужасные ошибки там ей никто в нынешней ситуации не простит.
Алена Волкова