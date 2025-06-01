Дина Аверина рассказала, почему ей понравился фигурист Дмитрий Соловьев

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев понравился гимнастке Дине Авериной, так как он искренний и заботливый. Об этом Аверина рассказала на панельной дискуссии общества «Знание».
14 февраля 2025 года Соловьев сделал предложение Авериной. Оба до этого вместе выступали в одном из телевизионных проектов, связанных с фигурным катанием.
«Главное не красота, а что внутри, чтобы была красивая, чистая душа, открытое сердце. Это самое главное, и тогда все получится. Он красивый, заботится всегда, любит, он искренний», — сказала Аверина.
Аверина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр. Соловьев — олимпийский чемпион 2014 года и серебряный призер Игр 2018 года в командных соревнованиях.