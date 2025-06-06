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В сборной России удивились словам украинского гимнаста

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на заявление украинского атлета Олега Верняева о российских спортсменах. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Источник: AP 2024

«Как он перевернулся! А ведь такое нес раньше…» — удивилась Родионенко словам Верняева о том, что Украина не должна бойкотировать соревнования в случае допуска российских спортсменов. По ее мнению, украинец иначе взглянул на ситуацию.

Ранее Верняев рассказал, что некоторые соотечественники ждут возвращения российских спортсменов на международные турниры. Спортсмен заявил, что в украинской команде есть люди, которые обнимаются с россиянами.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, однако отечественные спортсмены отказались от участия из-за необоснованных отказов в допуске.