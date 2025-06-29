Горносько стала победительницей клубного чемпионата Испании

Медалистка Олимпийских игр Горносько приняла участие в турнире в составе клуба «Ритмо», финал чемпионата прошел в Сантандере. Алина выступила в упражнениях с мячом и булавами и внесла весомый вклад в итоговый успех, набрав более 30 баллов в обоих видах программы. Команда «Ритмо» одержала убедительную победу в общем зачете, опередив ближайших преследовательниц более чем на 8 очков.