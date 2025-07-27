Горносько стала абсолютной чемпионкой турнира «Хрустальная роза» в Минске

В воскресенье, 27 июля, во Дворце художественной гимнастики состоялись финалы в отдельных видах. Среди сениорок победы во всех четырех упражнениях одержала лидер национальной команды Алина Горносько, которая накануне была сильнейшей в многоборье. Три серебряные медали сегодня завоевала Анастасия Салос (обруч, мяч, булавы), также второй результат по итогам программы с лентой показала Дарья Веренич.