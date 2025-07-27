Горносько стала абсолютной чемпионкой турнира «Хрустальная роза» в Минске

В воскресенье, 27 июля, во Дворце художественной гимнастики состоялись финалы в отдельных видах. Среди сениорок победы во всех четырех упражнениях одержала лидер национальной команды Алина Горносько, которая накануне была сильнейшей в многоборье. Три серебряные медали сегодня завоевала Анастасия Салос (обруч, мяч, булавы), также второй результат по итогам программы с лентой показала Дарья Веренич.
В соревнованиях юниорок два золота добыла наша Кира Бабкевич (обруч, лента), которая также выиграла серебро в упражнении с мячом. Второе место в финале с булавами и третье в программе с лентой заняла ее соотечественница Маргарита Журович.
В групповых упражнениях сениорок серебряными призерами в композиции с мячами и обручами стали воспитанницы РЦОП по художественной гимнастике. У юниорок по две медали завоевали члены сборной Беларуси (золото и бронза) и воспитанницы СДЮШОР БФСО «Динамо» (серебро и бронза).