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Горносько стала абсолютной чемпионкой турнира «Хрустальная роза» в Минске

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершился международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза», участие в котором приняли около 400 граций из 15 стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В воскресенье, 27 июля, во Дворце художественной гимнастики состоялись финалы в отдельных видах. Среди сениорок победы во всех четырех упражнениях одержала лидер национальной команды Алина Горносько, которая накануне была сильнейшей в многоборье. Три серебряные медали сегодня завоевала Анастасия Салос (обруч, мяч, булавы), также второй результат по итогам программы с лентой показала Дарья Веренич.

В соревнованиях юниорок два золота добыла наша Кира Бабкевич (обруч, лента), которая также выиграла серебро в упражнении с мячом. Второе место в финале с булавами и третье в программе с лентой заняла ее соотечественница Маргарита Журович.

В групповых упражнениях сениорок серебряными призерами в композиции с мячами и обручами стали воспитанницы РЦОП по художественной гимнастике. У юниорок по две медали завоевали члены сборной Беларуси (золото и бронза) и воспитанницы СДЮШОР БФСО «Динамо» (серебро и бронза).