Тренеру сборной России по художественной гимнастике дали нейтральный статус

С 1 января 2024 года организация допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В марте 2025-го Федерация гимнастики России (ФГР) подала 26 заявок на получение нейтрального статуса, но по некоторым из них пришли отказы. Позднее все российские гимнасты отказались выступать на международных турнирах. В апреле Спортивный арбитражный суд (CAS) получил восемь жалоб от ФГР на FIG. В июле организация разрешила россиянам и белорусам повторно подавать ранее отклоненные заявки на получение нейтрального статуса.