Тренеру сборной России по художественной гимнастике дали нейтральный статус

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Татьяне Сергаевой, сообщается на сайте организации.
Сергаевой 55 лет. С 2010 года она занимала должность старшего тренера сборной России по групповым упражнениям. Под ее руководством тренировались олимпийские чемпионки, включая Анастасию Близнюк, Анастасию Максимову, Анастасию Татареву и Марию Толкачеву. Также она входила в исполком и тренерский совет Всероссийской федерации художественной гимнастики. В феврале 2025-го Сергаева была назначена главным тренером национальной команды, сменив Ирину Винер.
Помимо этого, к участию в соревнованиях в нейтральном статусе были допущены чемпион России по спортивной гимнастике Мухаммаджон Якубов и девять представительниц художественной гимнастики, выступающих на юниорских соревнованиях.
С 1 января 2024 года организация допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В марте 2025-го Федерация гимнастики России (ФГР) подала 26 заявок на получение нейтрального статуса, но по некоторым из них пришли отказы. Позднее все российские гимнасты отказались выступать на международных турнирах. В апреле Спортивный арбитражный суд (CAS) получил восемь жалоб от ФГР на FIG. В июле организация разрешила россиянам и белорусам повторно подавать ранее отклоненные заявки на получение нейтрального статуса.