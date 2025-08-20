Русская школа покоряет мир! Гимнастки- «художницы», за которыми стоит следить на ЧМ-2025

Анастасии всего 20 лет, но за её плечами уже опыт выступлений на ЧЕ-2025, где она стала второй в упражнениях с мячом. Симакова также забрала серебро и бронзу на недавней летней Универсиаде. А в юниорском возрасте принесла России два золота ЧМ-2019. Несколько лет подготовки в лучшей школе мира не прошли даром. Правда, теперь она будет выступать за Германию.