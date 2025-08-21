Тренер сборной Белоруссии объяснила успех на турнире в Москве: «Наши девочки обалдели от счастья»

Я довольна Алиной Горносько, ее отношением и ответственностью. Год был спланирован под главный турнир сезона «Хрустальная Роза», поэтому пришлось после нее немного отдыхать, восстанавливаться. Но я рада, что она все успела и смогла за короткое время привести себя в форму. Вы видели, какого она цвета — отдыхала, загорала. Я понимаю, как ей было тяжело, немного сочувствую, но она выдержала все с честью, молодец. Опыт, характер — все у нее есть.