Тренер сборной Белоруссии объяснила успех на турнире в Москве: «Наши девочки обалдели от счастья»

Главный тренер сборной Белоруссии по художественной гимнастике Ирина Лепарская прокомментировала выступление команды в рамках многоборья на Кубке сильнейших спортсменов в Москве.

Источник: Sport24

По итогам многоборья два лучших результата показали именно спортсменки из Белоруссии Алина Горносько и Дарья Веренич.

"Такие соревнования случились в первый раз, мы очень этому рады. Нашим детям не хватает таких стартов, им просто за счастье оказаться на этом ковре, так что некоторые обалдели от счастья, поэтому были потери, но это не страшно. Главное — выступать, набираться опыта, здесь все это прошло в дружеской обстановке. Всем пошло на пользу. Будем с удовольствием ждать следующего такого старта.

Я довольна Алиной Горносько, ее отношением и ответственностью. Год был спланирован под главный турнир сезона «Хрустальная Роза», поэтому пришлось после нее немного отдыхать, восстанавливаться. Но я рада, что она все успела и смогла за короткое время привести себя в форму. Вы видели, какого она цвета — отдыхала, загорала. Я понимаю, как ей было тяжело, немного сочувствую, но она выдержала все с честью, молодец. Опыт, характер — все у нее есть.

Если бы мне перед началом турнира сказали, что две моих спортсменки займут два первых места… это спорт. Мы для этого работаем с утра до вечера в зале. Мы не боимся проиграть и не умираем от счастья, когда выигрываем.

Но второе место Даши Веренич действительно для меня очень неожиданно. В тройке могла бы дать Салос (Анастасия), но у нее как раз не получилось. Веренич выступила достойно и спасла ситуацию. Молодец Даша", — передает слова Лепарской корреспондент Sport24 Алена Волкова.