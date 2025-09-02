Украина пригрозила бойкотом турнира в Париже из-за российской гимнастки

Сборная Украины может бойкотировать этап Кубка вызова (FIG World Challenge Cup) по спортивной гимнастике в Париже из-за допуска туда российской олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой. Об этом Forbes заявила президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина.
«Украинские спортсмены могут сняться с соревнований в знак “пассивного протеста”, — заявила Дерюгина.
В настоящее время в списке участников Кубка мира в Париже семь украинских гимнасток.
«Когда Международная федерация гимнастики (FIG) предоставляет нейтральный статус спортсменам вопреки и наперекор даже общеизвестным фактам, это дискредитирует сам правовой институт нейтральности», — добавила Дерюгина.
Турнир пройдет с 13 по 14 сентября. Российские гимнасты последний раз выступали на турнирах FIG в начале марта 2022 года.
На Украине ранее призывали FIG отстранить Мельникову из-за участия в праймериз «Единой России».
Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, чемпионка мира 2021 года в личном многоборье. На ее счету также серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.