Украина пригрозила бойкотом турнира в Париже из-за российской гимнастки

В Федерации гимнастики Украины недовольны, что российская олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

Источник: Getty Images

Сборная Украины может бойкотировать этап Кубка вызова (FIG World Challenge Cup) по спортивной гимнастике в Париже из-за допуска туда российской олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой. Об этом Forbes заявила президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина.

«Украинские спортсмены могут сняться с соревнований в знак “пассивного протеста”, — заявила Дерюгина.

В настоящее время в списке участников Кубка мира в Париже семь украинских гимнасток.

«Когда Международная федерация гимнастики (FIG) предоставляет нейтральный статус спортсменам вопреки и наперекор даже общеизвестным фактам, это дискредитирует сам правовой институт нейтральности», — добавила Дерюгина.

Турнир пройдет с 13 по 14 сентября. Российские гимнасты последний раз выступали на турнирах FIG в начале марта 2022 года.

На Украине ранее призывали FIG отстранить Мельникову из-за участия в праймериз «Единой России».

Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, чемпионка мира 2021 года в личном многоборье. На ее счету также серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.