Гимнастка Веренич завоевала бронзу финала Кубка сильнейших в многоборье

Участие в финальном турнире приняли лучшие гимнастки по итогам трех предыдущих этапов Кубка сильнейших. Бронзовую медаль в многоборье завоевала наша Дарья Веренич, которая в общей сложности за выступления с обручем, мячом, лентой и булавами получила 114,25 балла. В борьбе за третье место белоруска всего на две десятые очка опередила Ульяну Янус из Омской области.