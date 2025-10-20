Ричмонд
Гимнастка Веренич завоевала бронзу финала Кубка сильнейших в многоборье

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Веренич стала призером финального этапа Кубка сильнейших спортсменов по художественной гимнастике в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Участие в финальном турнире приняли лучшие гимнастки по итогам трех предыдущих этапов Кубка сильнейших. Бронзовую медаль в многоборье завоевала наша Дарья Веренич, которая в общей сложности за выступления с обручем, мячом, лентой и булавами получила 114,25 балла. В борьбе за третье место белоруска всего на две десятые очка опередила Ульяну Янус из Омской области.

Победу в самом престижном виде программы одержала представительница Санкт-Петербурга Мария Борисова (119,20 балла), второй стала Милена Щенятская из Ростовской области (115,05). В шаге от десятки остановилась еще одна наша грация Дарья Грохотова (106,10).

Кроме того, в понедельник завершились соревнования в многоборье в групповых упражнениях. Команда Беларуси завоевала серебряные медали, уступив квинтету из Санкт-Петербурга лишь 0,05 балла. 21 октября участницы финала Кубка сильнейших спортсменов по художественной гимнастике в Москве разыграют медали в отдельных видах.