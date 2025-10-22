Родионенко о чемпионате мира: «Непонятно, почему наши гимнастки получили такие низкие оценки за вольные упражнения»

В вольных упражнениях и на бревне российские гимнастки не прошли в финал.
"Вчера наши девочки относительно хорошо прошли квалификацию. Но они, все трое, не имели права провалить бревно и остаться вне финала на этом снаряде. Но бревно — это коварный снаряд, так бывает.
Но что касается вольных упражнений, то мне непонятно, что за бригада судила вольные упражнения и почему наши гимнастки получили такие низкие оценки. Да, были помарки, но не столько же баллов за это снимать. Но мы предполагали заранее, что такое может случиться, у нас же выявляют сильнейших не по секундомеру", — сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
Финал личного многоборья у женщин на чемпионате мира в Джакарте пройдет 23 октября, финалы на отдельных снарядах —