Родионенко о чемпионате мира: «Непонятно, почему наши гимнастки получили такие низкие оценки за вольные упражнения»

По итогам квалификационного турнира в финал личного многоборья вышли россиянки Ангелина Мельникова и Людмила Рощина. В опорном прыжке в финал отобрались Мельникова и Анна Калмыкова, в упражнениях на брусьях — Мельникова и Лейла Васильева.

Источник: РИА "Новости"

В вольных упражнениях и на бревне российские гимнастки не прошли в финал.

"Вчера наши девочки относительно хорошо прошли квалификацию. Но они, все трое, не имели права провалить бревно и остаться вне финала на этом снаряде. Но бревно — это коварный снаряд, так бывает.

Но что касается вольных упражнений, то мне непонятно, что за бригада судила вольные упражнения и почему наши гимнастки получили такие низкие оценки. Да, были помарки, но не столько же баллов за это снимать. Но мы предполагали заранее, что такое может случиться, у нас же выявляют сильнейших не по секундомеру", — сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Финал личного многоборья у женщин на чемпионате мира в Джакарте пройдет 23 октября, финалы на отдельных снарядах — 24—25 октября.