В МОК объяснили санкции к Индонезии заботой о спортсменах

«Все спортсмены имеют право на участие в соревнованиях независимо от того, из какой они страны. Поэтому мы не можем игнорировать то, как повели себя в этой ситуации местные власти, — сказал Де Вос. — У спортсменов только одна карьера, и иногда она бывает достаточно короткой. И нам нужно гарантировать, что они смогут участвовать в соревнованиях. Задача же властей заключается в выдаче виз и разрешении спортсменам и их представителям приехать на соревнования».