Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МОК объяснили санкции к Индонезии заботой о спортсменах

Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить проводить международные соревнования в стране.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Рекомендация исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) запретить Индонезии проводить международные соревнования связана с заботой о карьере спортсменов.

Такое мнение на Международном форуме по честности в спорте высказал член исполкома организации, президент Международной федерации конного спорта Ингмар Де Вос.

В среду МОК рекомендовал спортивным федерациям лишить Индонезию права на проведение международных турниров после инцидента с невыдачей виз израильским гимнастам для участия в чемпионате мира. Кроме того, МОК прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом Индонезии о проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году, а также других мероприятий под эгидой организации.

«Все спортсмены имеют право на участие в соревнованиях независимо от того, из какой они страны. Поэтому мы не можем игнорировать то, как повели себя в этой ситуации местные власти, — сказал Де Вос. — У спортсменов только одна карьера, и иногда она бывает достаточно короткой. И нам нужно гарантировать, что они смогут участвовать в соревнованиях. Задача же властей заключается в выдаче виз и разрешении спортсменам и их представителям приехать на соревнования».

«Международные спортивные организации должны быть уверенными в том, что допуск спортсменов на соревнования будет им разрешен. Если такого нет, нам необходимо собраться с силами, чтобы отзывать проведение соревнований. Поэтому я приветствую решение исполкома, принятое на этой неделе. Но мы сожалеем о том, что ситуация усложнилась таким образом», — добавил он.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше