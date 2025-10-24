Золотая Мельникова. Российская гимнастка завоевала три медали на ЧМ

Стоит позавидовать характеру и воле 25-летней спортсменки, которая безошибочно выступила в опорном прыжке, несмотря на тяжелейший финал в многоборье. В четверг Мельникова из-за ошибки на бревне шла на третьем месте перед заключительным видом — вольными упражнениями. Безошибочное выступление в этом виде программы позволило ей обойти соперниц из США и Китая. И это притом, что у россиянки было не так много времени на восстановление после повреждения, полученного в сентябре на первом за четыре года международном старте.