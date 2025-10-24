Ричмонд
Гимнастка Мельникова прокомментировала выступление на чемпионате мира

Спортсменка завоевала три медали.

Источник: Reuters

ДЖАКАРТА, 24 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике назвала ожидаемыми свои результаты на чемпионате мира в Джакарте. Об этом она рассказала ТАСС.

Мельникова в Джакарте победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях.

«О медалях я не думала, я знала, что довольно хорошо готовилась. Мне кажется, результаты в целом довольно ожидаемые, я ими очень довольна, — сказала Мельникова. — Расстроена немного тем, что не попала в финал вольных упражнений. Для меня стопроцентно серебро — наивысшая награда».

Гимнастка рассказала, как проведет оставшиеся дни на турнире. «Думаю, сегодня праздновать не буду: ночью после победы в многоборье я плохо спала. Хочу сегодня отоспаться, а завтра проведу день в Джакарте с девчонками», — отметила она.