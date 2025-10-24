Ричмонд
Российские гимнасты возглавляют медальный зачет перед последним днем ЧМ

Ангелина Мельникова завоевала две золотые и одну серебряную награду.

Источник: Reuters

ДЖАКАРТА, 24 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены лидируют в медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике по итогам шести соревновательных дней. Турнир проходит в Индонезии.

На счету россиян две золотые и одна серебряная медаль. Все награды завоевала Ангелина Мельникова, победившая в личном многоборье и в опорном прыжке, а также ставшая второй в упражнениях на брусьях.

Второе место в медальном зачете занимает сборная Китая (1−1−3). Тройку лидеров замыкает команда США (1−1−2).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Из россиян за медали будут бороться Даниел Маринов (брусья и опорный прыжок), Владислав Поляшов (брусья) и Мухаммаджон Якубов (опорный прыжок).

Российские спортсмены выступают на турнире в Джакарте в нейтральном статусе. В предыдущий раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.