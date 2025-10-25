Маринов взял бронзу на брусьях на ЧМ по спортивной гимнастике

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россиянин Даниел Маринов завоевал бронзовую медаль в упражнениях на брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии.
Маринов за свое выступление получил 14,466 балла. Победу одержал двукратный олимпийский чемпион китаец Цзоу Цзинъюань (15,300 балла), серебро завоевал японец Томохару Цуногаи (14,500). Еще один представитель России, Владислав Поляшов, показал шестой результат (13,966).
Медаль Маринова стала четвертой для сборной России на турнире. Ранее две золотые медали (в многоборье и в опорном прыжке) и одну серебряную (на брусьях) завоевала Ангелина Мельникова.
Чемпионат мира в Джакарте завершится 25 октября. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.