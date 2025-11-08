Батутисты Ершова и Яскевич стали чемпионами мира в смешанных синхронных прыжках

Ранее на планетарном форуме Ершова и Яскевич были вторыми в квалификации и показали третий результат в полуфинале. В субботнем финале Екатерина и Станислав заработали недосягаемые для соперников 51,310 балла. Серебряных призеров из Японии Эну Сакураи и Хаято Мияно белорусский дуэт обошел всего на 0,230 очка. Тройку замкнули Сельджан и Магсуд Магсудовы из Азербайджана (50,070).
Также 8 ноября состоялись полуфиналы в индивидуальных прыжках. Наш Андрей Буйлов с результатом 63,450 балла занял второе место среди 24 спортсменов, в финал прошла сильнейшая восьмерка. Станислав Яскевич стал 17-м, а двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка мира Иван Литвинович допустил ошибку в начале композиции и замкнул итоговый протокол.
У девушек победу в полуфинале одержала наша Яна Лебедева (58,030), с третьей позиции дальше прошла Екатерина Ершова (57,480). Медалистка парижской Олимпиады Виолетта Бордиловская набрала седьмую сумму среди 16 участниц, но осталась вне финала из-за лимита на две спортсменки от страны. Финалы в личном зачете состоятся 9 ноября.