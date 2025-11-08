Батутисты Ершова и Яскевич стали чемпионами мира в смешанных синхронных прыжках

Ранее на планетарном форуме Ершова и Яскевич были вторыми в квалификации и показали третий результат в полуфинале. В субботнем финале Екатерина и Станислав заработали недосягаемые для соперников 51,310 балла. Серебряных призеров из Японии Эну Сакураи и Хаято Мияно белорусский дуэт обошел всего на 0,230 очка. Тройку замкнули Сельджан и Магсуд Магсудовы из Азербайджана (50,070).