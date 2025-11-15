Гимнастке Мельниковой вручили золотую майку по итогам тура бундеслиги

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова получила по итогам очередного тура бундеслиги золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований. Об этом сообщил ТАСС один из зрителей, находившийся на трибуне.