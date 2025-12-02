Ричмонд
Крамаренко о возобновлении карьеры: «Начинаем потихоньку тренироваться. Думаю, на чемпионат России выйду с новой программой»

Чемпионка России и Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко рассказала, что выступит на чемпионате России.

Источник: Sports

— Что с вашим возобновлением карьеры?

— Ставим программы, начинаем потихоньку тренироваться. Думаю, что на чемпионат России уже выйду с новой программой. Самое главное — здоровье, — сказала Крамаренко.