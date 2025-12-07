Тренер юниорской сборной России Алия Мустафина получила нейтральный статус

Сейчас Мустафина занимает пост старшего тренера женской юниорской сборной России.
Всего по состоянию на 7 декабря Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус 258 россиянам и 107 белорусам.
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина получила нейтральный статус.
