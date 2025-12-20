Гимнаст Нагорный показал видео спарринга с роботом-боксером

АБУ-ДАБИ, 19 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный провел спарринг с роботом-боксером. Нагорный опубликовал видео в своем Telegram-канале.
Спарринг состоялся в Абу-Даби, где в настоящий момент проходят Игры будущего. Поединок завершился победой Нагорного нокаутом.
«Вот вам и Игры будущего. Только вышел из отеля, а там робот со всеми дерется», — написал Нагорный.
В Играх будущего участники соревнуются в фиджитал-дисциплинах. В них объединяются киберспорт и классические виды спорта. Соревнования основного этапа в ОАЭ проходят с 18 по 23 декабря.