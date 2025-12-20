Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимнаст Нагорный показал видео спарринга с роботом-боксером

Спарринг состоялся в Абу-Даби, где проходят Игры будущего.

Источник: РИА "Новости"

АБУ-ДАБИ, 19 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный провел спарринг с роботом-боксером. Нагорный опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Спарринг состоялся в Абу-Даби, где в настоящий момент проходят Игры будущего. Поединок завершился победой Нагорного нокаутом.

«Вот вам и Игры будущего. Только вышел из отеля, а там робот со всеми дерется», — написал Нагорный.

В Играх будущего участники соревнуются в фиджитал-дисциплинах. В них объединяются киберспорт и классические виды спорта. Соревнования основного этапа в ОАЭ проходят с 18 по 23 декабря.