Лидер сборной Италии по художественной гимнастике тренируется в России

Софии Рафаэлли 22 года, с этого сезона она начала тренироваться под руководством российского специалиста Амины Зариповой, личного тренера олимпийской чемпионки 2016 года россиянки Маргариты Мамун. После прекращения работы в сборной России Зарипова тренировала китайских гимнасток, а перед началом сезона-2026 переехала на работу в Италию. Рафаэлли — пятикратная чемпионка мира, однако все золотые медали она завоевала в отсутствие российских гимнасток.