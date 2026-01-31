Лидер сборной Италии по художественной гимнастике тренируется в России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Лидер сборной Италии по художественной гимнастике София Рафаэлли, завоевавшая на Олимпиаде-2024 бронзу в личном многоборье, находится на тренировочных сборах в России и готовится к сезону под руководством российского специалиста Амины Зариповой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России (ФГР).
Как сообщал ранее ТАСС, в подмосковном Новогорске проходят тренировочные сборы по художественной гимнастике с участием национальных команд Италии и Боснии и Герцеговины.
«Иностранные гимнастки проводят совместные тренировки с российскими специалистами в рамках подготовки к предстоящему международному соревновательному сезону, который стартует в середине февраля. В Новогорске тренируются гимнастки сборной Италии Вероника Заппатеррени, Анна Пьерджентили и София Раффаэли под руководством Амины Зариповой», — рассказали в пресс-службе.
Софии Рафаэлли 22 года, с этого сезона она начала тренироваться под руководством российского специалиста Амины Зариповой, личного тренера олимпийской чемпионки 2016 года россиянки Маргариты Мамун. После прекращения работы в сборной России Зарипова тренировала китайских гимнасток, а перед началом сезона-2026 переехала на работу в Италию. Рафаэлли — пятикратная чемпионка мира, однако все золотые медали она завоевала в отсутствие российских гимнасток.
В сборах в Новогорске также принимают участие гимнастки сборной Боснии и Герцеговины: Миа Поповик, Елена Давидовик, Ива Беник, Срна Сераник, София Старцевик, Мария Скольни и Мальбасик Бранка. В тренировочном процессе принимает участие руководитель Федерации художественной гимнастики Боснии и Герцеговины Ренее Старцевик.
«Совместные сборы важны прежде всего с профессиональной точки зрения. Это возможность для тренеров и спортсменок видеть разные подходы к построению программ, работе с предметом, хореографии и подготовке к соревнованиям. Такой обмен опытом помогает объективно оценивать уровень подготовки и находить новые решения», — отметила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.