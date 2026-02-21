Ричмонд
Гимнастка Калмыкова выиграла этап Кубка мира в опорном прыжке

Андрей Карцев завоевал бронзу в вольных упражнениях.

Источник: РИА "Новости"

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калмыкова заняла первое место на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят в германском Коттбусе.

Результат россиянки составил 13,816 балла. Второе место заняла немка Карина Шёнмайер (13,800 балла), третье — Тея Белак из Словении (13,516). Еще одна россиянка Людмила Рощина стала пятой (13,316).

Россиянин Андрей Карцев завоевал бронзовую медаль в вольных упражнениях, набрав 13,900 балла. Победителем стал Артем Долгопят из Израиля (14,500), второе место у белоруса Егора Шарамкова (14,400).

Калмыковой 17 лет, она является трехкратной чемпионкой России (2024, 2025 — дважды) и многократной победительницей Кубка России.

Первый этап Кубка мира завершится 22 февраля.