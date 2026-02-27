МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Чемпионат России по художественной гимнастике стартует в Москве. Местом проведения соревнований станет Дворец гимнастики Ирины Винер.
Главный национальный турнир года в отечественной художественной гимнастике пройдет с 27 февраля по 6 марта. Ожидается, что на этом турнире спортсменки представят свои новые программы. Чемпионат России станет основным этапом отбора на международные соревнования, включая майский чемпионат Европы в Болгарии.
На чемпионат России заявлено более 500 спортсменок в возрасте от 16 лет и старше из восьми федеральных округов России, а также Москвы, Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус». Соревнования пройдут в индивидуальной программе и групповых упражнениях. В турнире планируют принять участие лидер национальной команды и действующая чемпионка России Мария Борисова, а также вернувшаяся в спорт после тяжелой травмы Лала Крамаренко, выигравшая чемпионат страны в 2024 году.
Чемпионат России — 2026 станет первым крупным турниром сезона для нового поколения гимнасток, перешедших из юниорской категории во взрослую — лидера юниорской сборной России образца 2025 года Софии Ильтеряковой и Николь Римарачин Диас, успешно выступавшей на Кубке сильнейших — 2025.
Соревнования в групповых упражнениях пройдут с 27 февраля по 1 марта, в рамках турнира будут разыграны медали в многоборье, а также в финалах отдельных видов — с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав. Состязания в индивидуальной программе состоятся с 3 по 6 марта и включают командное и индивидуальное многоборье с четырьмя предметами — обручем, мячом, булавами и лентой. Чемпионкой России станет гимнастка, набравшая наибольшую сумму баллов за четыре вида программы.
К участию в чемпионате России допущены спортсменки, показавшие лучшие результаты на чемпионатах федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. К участию также допущены гимнастки, входящие в состав кандидатов в сборную России, входившие в топ-10 по итогам чемпионата и Кубка России 2025 года, представители отдельных регионов, а также пять спортсменок и одна группа по квоте Международной ассоциации поддержки спорта «Небесная грация».