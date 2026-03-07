Ричмонд
Российские гимнасты завоевали две золотые медали на этапе КМ в Баку

Калмыкова и Заика завоевали две золотые медали на этапе КМ в Баку.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россияне Анна Калмыкова и Илья Заика завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Баку.

Калмыкова стала победительницей соревнований в опорном прыжке с результатом 13,716 балла. Заика стал лучшим на кольцах, набрав 14,600 балла.

Лейла Васильева с 14,033 балла завоевала серебро на разновысоких брусьях.

Этап в Баку завершится 8 марта. Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов до турниров в нейтральном статусе.