Российские гимнастки завоевали четыре золотые медали на этапе КМ в Турции

Людмила Рощина победила в опорном прыжке и вольных упражнениях, Милана Каюмова — на брусьях и бревне.

Источник: Getty Images

Российские спортсмены завоевали четыре золота на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в Анталье.

Людмила Рощина победила в опорном прыжке (результат 13,483 балла) и в вольных упражнениях (13,333), а также стала второй в упражнениях на брусьях (13,433). Милана Каюмова стала лучшей на брусьях (14,233) и на бревне (12,766). Кроме того, Тимофей Акиньшин занял третье место в опорном прыжке (13,750).

Российские гимнасты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.