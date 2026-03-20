Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе отменили

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Заключительный этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), где планировали выступить российские спортсмены, отменен из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

Ранее World Gymnastics предоставила нейтральный статус ряду российских гимнастов. Соревнования в Дохе должны были пройти 16—19 апреля. Первым международным стартом для россиян должен стать этап Кубка мира в Осиеке (Хорватия) 10—13 апреля.

«World Gymnastics сообщает, что после срочного онлайн-голосования и в свете текущей ситуации на Ближнем Востоке Исполнительный комитет принял решение отменить Кубок мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), запланированный на 15—18 апреля. Мероприятие не будет перенесено», — говорится в сообщении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.