Гимнастка из Беларуси выиграла многоборье на международном турнире во Франции

МИНСК, 4 апр — Sputnik. Белорусская спортсменка Алина Горносько стала победительницей многоборья на международном турнире «Гран-При Тье» по художественной гимнастике, который проходит во Франции, сообщила пресс-служба Минспорта Беларуси.
Горносько уверенно уверенно выполнила все четыре вида, суммарно набрав 112,200 балла. За композицию с обручем белорусская гимнастка набрала 28,750 баллов, а с булавами — 29,750.
Россиянку Марию Борисову, которая в этих соревнованиях завоевала серебряную медаль, Горносько опередила почти на два балла. Бронзовым призером стала Акмарал Ерекешева из Казахстана.
Турнир во Франции завершится в воскресенье 5 апреля, в этот день пройдут отдельные финалы. Представительница Беларуси поспорит за награды во всех видах программы.