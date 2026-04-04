Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимнастка из Беларуси выиграла многоборье на международном турнире во Франции

Белоруска уверенно выполнила все четыре вида программы, но особенно ей удались композиции с обручем и булавами.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 апр — Sputnik. Белорусская спортсменка Алина Горносько стала победительницей многоборья на международном турнире «Гран-При Тье» по художественной гимнастике, который проходит во Франции, сообщила пресс-служба Минспорта Беларуси.

Горносько уверенно уверенно выполнила все четыре вида, суммарно набрав 112,200 балла. За композицию с обручем белорусская гимнастка набрала 28,750 баллов, а с булавами — 29,750.

Россиянку Марию Борисову, которая в этих соревнованиях завоевала серебряную медаль, Горносько опередила почти на два балла. Бронзовым призером стала Акмарал Ерекешева из Казахстана.

Турнир во Франции завершится в воскресенье 5 апреля, в этот день пройдут отдельные финалы. Представительница Беларуси поспорит за награды во всех видах программы.