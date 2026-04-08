Российские гимнастки встретятся с чемпионкой мира из Барнаула на Кубке мира. Главное о турнире в Ташкенте

В качестве нейтральных атлетов выступят две россиянки — Мария Борисова и Ева Кононова. Изначально они были заявлены на первый этап, но состав изменили в пользу Арины Ковшовой и Софии Ильтеряковой, которые лучше себя показали на чемпионате страны. Тем не менее сейчас нет глобальных переживаний за состояние Борисовой. Гимнастка не очень удачно начала сезон, стала 4-й в многоборье на национальном первенстве, но уже сейчас вошла в свою оптимальную форму. На прошедшем Гран-при Тье Мария прошла многоборье и финалы без срывов и потерь, что принесло ей серебро турнира, победу с булавами. Видно, что она стала увереннее в новых упражнениях. Прошлогодние же ученица Кабаевой качественно усилила. К сожалению, все это не гарантирует медаль многоборья в Ташкенте.