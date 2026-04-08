Российские гимнастки встретятся с чемпионкой мира из Барнаула на Кубке мира. Главное о турнире в Ташкенте

А еще увидим другой состав в групповых упражнениях.

Источник: Sport24

Международный сезон в художественной гимнастике продолжается. На этой неделе пройдет второй этап Кубка Мира в Ташкенте (Узбекистан). В этом сезоне турниры являются частью отбора не только на главные старты, но и на Олимпийские игры 2028. В Узбекистане ожидается очень интересная борьба.

В качестве нейтральных атлетов выступят две россиянки — Мария Борисова и Ева Кононова. Изначально они были заявлены на первый этап, но состав изменили в пользу Арины Ковшовой и Софии Ильтеряковой, которые лучше себя показали на чемпионате страны. Тем не менее сейчас нет глобальных переживаний за состояние Борисовой. Гимнастка не очень удачно начала сезон, стала 4-й в многоборье на национальном первенстве, но уже сейчас вошла в свою оптимальную форму. На прошедшем Гран-при Тье Мария прошла многоборье и финалы без срывов и потерь, что принесло ей серебро турнира, победу с булавами. Видно, что она стала увереннее в новых упражнениях. Прошлогодние же ученица Кабаевой качественно усилила. К сожалению, все это не гарантирует медаль многоборья в Ташкенте.

Интересно, как на международной арене оценят Еву Кононову. Она в прошлом сезоне вышла из юниоров, а начала подниматься на топовые позиции только во второй половине года — после перехода в академию «Небесная грация». У нее достаточно сильные и сложные упражнения, элементы делаются на большой скорости. Несмотря на яркие и разноплановые постановки, она все еще достаточно юная, поэтому артистизм все еще ближе к юниорскому уровню. Если в России она получала сумасшедшие баллы, то на международном уровне одной сложности элементов может не хватить. Плюс ко всему это будет международный дебют Кононовой, и не известно, справится ли она с нервами.

У россиянок будут очень серьезные соперницы. Главная претендентка на победу — действующая олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев из Германии. Уроженка Барнаула пока не выступала на крупных международных турнирах в 2026-м, ее состояние — загадка. Но в любом случае эта гимнастка обычно подходит в достойной форме к этапам. В прошлом сезоне она смогла выйти на пик только к чемпионату мира из-за учебы, но в этом году отвлекающих факторов нет. У Дарьи и высокая сложность, и авторитет у судей, а действительно равных соперниц на турнире нет, поэтому ее победа ожидаема даже с ошибками.

Не совсем понятно, как себя покажут белоруски — Дарья Веренич и Николь Леута пока очень нестабильны в начале сезона, много срывают. Веренич уже обходила российских гимнасток, но пока она не в своей оптимальной форме, а Леута недавно вышла из юниоров и еще не набралась достаточного опыта.

Интересно посмотреть на Фанни Пигницки из Венгрии, которая показывает очень хорошие программы. Очень сильный состав у хозяев турнира — выступят Лола Джураева и Тахмина Икромова. Лола тоже юная гимнастка, но с невероятной сложностью, а Тахмина уже много лет лидер не только сборной, но и часто берет медали на крупных турнирах. Поэтому они также могут быть серьезными соперницами нашим гимнасткам.

Не менее увлекательной будет борьба и в групповых упражнениях. На первом этапе золото многоборья взяла сборная России, а в Ташкент решили отправить команду «Небесной грации». В состав входят: Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик. Это их первый взрослый сезон и будет сложно бороться со сборными Китая, Италии и Белоруссии. Здесь итог предсказать невозможно.

Алена Волкова