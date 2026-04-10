Главная ученица Кабаевой опережает русскую олимпийскую чемпионку на Кубке мира. Борисова удивляет в Ташкенте

Лидером стала россиянка Мария Борисова. Видно, что она пересмотрела свой подход к выступлениям. Булавы у нее яркие и зажигательные, спортсменка всегда выдавала максимум эмоций на дорожке. На Кубке мира же Мария держала все под контролем, выступала более спокойно и сосредоточенно. Благодаря этой концентрации она набрала сумасшедшие 29,150 балла. В ленте Борисова также старалась держать похожий настрой и очень хорошо прошла все упражнение. Только на финальном броске немного запуталась и сделала его позже, из-за чего она еще немного опоздала в музыку. За этот вид Мария получила неплохие 27,700 балла. Сумма 56,950 дает хороший отрыв, учитывая, что впереди у нее предметы, которые всегда оцениваются намного лучше. С чистыми выступлениями россиянка может сохранить первое место.