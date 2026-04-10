Главная ученица Кабаевой опережает русскую олимпийскую чемпионку на Кубке мира. Борисова удивляет в Ташкенте

В художественной гимнастике продолжается одна из важнейших серий в сезоне — этапы Кубка мира. В Ташкенте стартовал второй турнир, на который вновь отправились наши спортсменки. В первый день началось многоборье: личницы прошли два вида из четырех, а групповички — один из двух. На промежуточные результаты сложно опираться, так как разные потоки делают разные предметы, что в некоторых случаях сказывается на оценках. Даже так начало соревнований принесло много сюрпризов.
Юная Ева Кононова остановилась на 10-м месте. Оба упражнения гимнастка прошла без серьезных срывов, только иногда подстраивалась под ловли, а также ей могли не засчитать несколько дорогих элементов, что сильно снизило оценку. Если в России она получала за 30, то на международном уровне пока только 26 баллов. Неожиданно ей вернули прошлогоднее упражнение с мячом, хотя на чемпионате страны Ева показывала новую постановку. Все же был заметен небольшой нерв и волнение, из-за чего вылезала грязь, которую не прощали судьи. С суммой 53,250 за обруч и мяч будет сложно бороться за позиции выше.
Пока вне топ-3 и Дарья Варфоломеев из Германии, она занимает 4-е место. Гимнастку немного подвел обруч. Постановка прошлогодняя, но с ней олимпийская чемпионка боролась всю первую половину сезона и пока она не вернулась к оптимальной форме — на отбиве случилась потеря. Из-за этого за изначально сильное упражнение Дарья получила всего 27,500 балла. Мяч ей поставили новый под композиции «Daze» и «Wrong Party» исполнительницы Elenoir. Первая часть более плавная, в ней сделали акценты на перекаты, а вторая более танцевальная, куда добавили много стильных фишек в дорожку. Видно, что программа будет усложняться, пока она размеренная и спокойная. Поэтому за нее Дарья тоже получила не максимальные баллы — 27,250. С суммой 54,750 Варфоломеев еще сможет бороться за медали многоборья.
На 2-м месте остановилась хозяйка турнира — Тахмина Икромова. Одно из ее сильнейших упражнений — это булавы, что спортсменка и показала на турнире. Упор сделан на сложные повороты без статики и на хорошей скорости, что принесло Тахмине 29 баллов. В ленте не удалось показать свой максимум, далеко не все ловли были четкими, а в конце гимнастка из Узбекистана допустила потерю, что привело к 26,150 балла за выступление. Сумма все равно получилась очень приличная — 55,150.
Лидером стала россиянка Мария Борисова. Видно, что она пересмотрела свой подход к выступлениям. Булавы у нее яркие и зажигательные, спортсменка всегда выдавала максимум эмоций на дорожке. На Кубке мира же Мария держала все под контролем, выступала более спокойно и сосредоточенно. Благодаря этой концентрации она набрала сумасшедшие 29,150 балла. В ленте Борисова также старалась держать похожий настрой и очень хорошо прошла все упражнение. Только на финальном броске немного запуталась и сделала его позже, из-за чего она еще немного опоздала в музыку. За этот вид Мария получила неплохие 27,700 балла. Сумма 56,950 дает хороший отрыв, учитывая, что впереди у нее предметы, которые всегда оцениваются намного лучше. С чистыми выступлениями россиянка может сохранить первое место.
Также с пятью мячами выступила команда «Небесной грации» в групповых упражнениях. Для гимнасток это первый взрослый и сезон и сразу же выступление на Кубке мира. После первого вида они занимают 7-е место. С самого начала было видно, что спортсменки заметно нервничают и волнуются, но в первой половине программы смогли все додержать и не сильно выпадали. Ближе к концу начала вылезать грязь, рассинхрон и одна потеря на ловле. В итоге — 24,200 балла.
