Российская гимнастка выиграла золото на Кубке мира

Мария Борисова — абсолютная чемпионка России 2025 года в многоборье и обладательница четырех золотых медалей Кубка Сильнейших (обруч, мяч, лента, булавы). В ее активе победа на Играх БРИКС-2024 с обручем и два серебра, а также золото международного турнира «Гран-при “Небесная грация”» в многоборье. С 2024 года спортсменка тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» под руководством Алины Кабаевой.