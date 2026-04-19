Белорусской гимнастке не хватило 0,2 балла до бронзы этапа Кубка мира

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Белорусская гимнастка Алина Горносько заняла пятое и седьмое места в двух финалах этапа Кубка мира (КМ) по художественной гимнастике.
Соревнования третьего этапа КМ-2026 проходили в Баку. Накануне спортсменка из Беларуси с результатом в 105,550 балла финишировала 16-й в программе многоборья, где выступили 80 гимнасток.
Сегодня с участием Горносько состоялись два финала в отдельных видах программы — с обручем и булавами.
В упражнении с обручем белоруска замкнула пятерку лучших, получив от судей за свое выступление 28,250 балла. При этом всего лишь 0,2 балла она уступила россиянке Софии Ильтеряковой, которая в итоге завоевала бронзовую награду.
В финальном упражнении с булавами Горносько заняла седьмое место, показав результат в 27,700 балла.
Таким образом в копилке белорусской примы пока одна медаль на этапах Кубка мира. Горносько была серебряным призером в упражнении с лентой на турнире, который в марте принимала Болгария.
Завершится розыгрыш КМ июльским этапом, который состоится в Италии.
В начале апреля лидер национальной команды успешно выступила на международном турнире серии Гран-при во французском Тье. Здесь гимнастка завоевала четыре медали: три золотых и одну серебряную.