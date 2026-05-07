В Калуге застрелили чемпиона России по многоборью Исаева. В убийстве подозревают бывшего парня его девушки

Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге. У него было звание КМС по спортивной гимнастике, он работал персональным тренером. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемые уже задержаны — среди них, по предварительной информации, бывший парень девушки Исаева.
Конфликт с двумя мужчинами
Трагедия произошла в ночь на 7 мая. В пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что один из мужчин «на почве неприязненных отношений» выстрелил в спортсмена не менее двух раз. Врачи пытались оказать Исаеву помощь, но усилия оказались тщетны: он скончался в больнице.
Первыми о произошедшем сообщили в спортзале «Логово зверя», где Дмитрий работал тренером.
«Сложно писать о таком. Сегодня ночью трагически погиб Дмитрий Исаев, наш тренер, атлет, товарищ. От нашего зала приносим свои соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении.
Telegram-канал Baza отмечает, что незадолго до смерти Исаев рассказывал коллегам о конфликте с двумя мужчинами. По предварительным данным, один из них — бывший молодой человек его девушки, которому 41 год. Оба были арестованы в гаражном кооперативе, сейчас следствие проверяет их возможную причастность к убийству. Основная версия причины — ревность. Информацию о задержании подтвердили и в прокуратуре.
Спортивные успехи Исаева
Исаев родился в 1990 году. Имел звание КМС по спортивной гимнастике. В 2012-м он закончил Калужский государственный университет имени Циолковского по специальности «Физическая культура». Выступал в функциональном многоборье, становился чемпионом России по этому виду спорта.
С 2022-го Дмитрий работал в одном из спортивных клубов Калуги персональным тренером.
Дата и время прощания с Исаевым будут объявлены позже, но уже открыт сбор средств в поддержку его семьи.
Максим Клементьев