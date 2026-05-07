В Калуге застрелили чемпиона России по многоборью Исаева. В убийстве подозревают бывшего парня его девушки

Telegram-канал Baza отмечает, что незадолго до смерти Исаев рассказывал коллегам о конфликте с двумя мужчинами. По предварительным данным, один из них — бывший молодой человек его девушки, которому 41 год. Оба были арестованы в гаражном кооперативе, сейчас следствие проверяет их возможную причастность к убийству. Основная версия причины — ревность. Информацию о задержании подтвердили и в прокуратуре.