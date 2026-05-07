Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калуге застрелили чемпиона России по многоборью Исаева. В убийстве подозревают бывшего парня его девушки

Трагедия на почве ревности.

Источник: Соцсети

Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге. У него было звание КМС по спортивной гимнастике, он работал персональным тренером. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемые уже задержаны — среди них, по предварительной информации, бывший парень девушки Исаева.

Конфликт с двумя мужчинами

Трагедия произошла в ночь на 7 мая. В пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что один из мужчин «на почве неприязненных отношений» выстрелил в спортсмена не менее двух раз. Врачи пытались оказать Исаеву помощь, но усилия оказались тщетны: он скончался в больнице.

Первыми о произошедшем сообщили в спортзале «Логово зверя», где Дмитрий работал тренером.

«Сложно писать о таком. Сегодня ночью трагически погиб Дмитрий Исаев, наш тренер, атлет, товарищ. От нашего зала приносим свои соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении.

Telegram-канал Baza отмечает, что незадолго до смерти Исаев рассказывал коллегам о конфликте с двумя мужчинами. По предварительным данным, один из них — бывший молодой человек его девушки, которому 41 год. Оба были арестованы в гаражном кооперативе, сейчас следствие проверяет их возможную причастность к убийству. Основная версия причины — ревность. Информацию о задержании подтвердили и в прокуратуре.

Спортивные успехи Исаева

Исаев родился в 1990 году. Имел звание КМС по спортивной гимнастике. В 2012-м он закончил Калужский государственный университет имени Циолковского по специальности «Физическая культура». Выступал в функциональном многоборье, становился чемпионом России по этому виду спорта.

С 2022-го Дмитрий работал в одном из спортивных клубов Калуги персональным тренером.

Дата и время прощания с Исаевым будут объявлены позже, но уже открыт сбор средств в поддержку его семьи.

Максим Клементьев