Отстоявшую в CAS олимпийскую медаль гимнастку отстранили

Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2024 года в Париже румынская гимнастка Ана-Мария Бэрбосу временно отстранена от соревнований за три нарушения антидопинговых правил в течение 12 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Как сообщает Romania-insider, один пропуск был зафиксирован в Румынии, два — в США, где 19‑летняя гимнастка учится в Стэнфордском университете (в России он признан нежелательной организацией).
Румынская спортсменка уже подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Там она сможет изложить свои аргументы и предоставить доказательства по каждому из трех случаев нарушения правил информирования о местонахождении.
Бэрбосу получила бронзовую медаль Игр 2024 года после того, как CAS признал недействительным пересмотр оценок американки Джордан Чайлз. Изначально Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях, а Чайлз была пятой. Однако после протеста США оценку Чайлз пересмотрели, американка поднялась на третью строчку, отодвинув румынку на четвертое место. Румынская сторона обратилась в CAS, и арбитраж вернул бронзовую награду Бэрбосу.
Спортсменка также является победительницей чемпионата Европы — 2025 в вольных упражнениях. На том же турнире гимнастка завоевала серебряную и две бронзовые медали.