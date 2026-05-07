Отстоявшую в CAS олимпийскую медаль гимнастку отстранили

Бэрбосу получила бронзовую медаль Игр 2024 года после того, как CAS признал недействительным пересмотр оценок американки Джордан Чайлз. Изначально Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях, а Чайлз была пятой. Однако после протеста США оценку Чайлз пересмотрели, американка поднялась на третью строчку, отодвинув румынку на четвертое место. Румынская сторона обратилась в CAS, и арбитраж вернул бронзовую награду Бэрбосу.