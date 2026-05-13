Олимпийская чемпионка Мамун: «Люди в России привыкают к ограничениям. Меня пугает это смирение»

Меня очень расстраивает фраза людей, когда блокируют YouTube, а они такие: «А мне все равно, я все равно его не смотрю!» Это твое право не смотреть YouTube, но у тебя должен быть выбор — смотреть его, не смотреть. Это огромная платформа. А там вообще забили — даже альтернативы никакой нет. И меня это ужасает. Это огромные последствия. Там огромное количество контента — образовательного, развлекательного. Культурно-образовательный пласт. И люди, когда говорят, что они не смотрят, не осознают, какое влияние это может оказать на общество в дальнейшем. И меня это пугает.