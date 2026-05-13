Олимпийская чемпионка Мамун ответила, почему не уезжает из России, где она не чувствует себя в безопасности

Известная российская гимнастка Маргарита Мамун, которая в 2016 году выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, призналась, что 6-летний сын просил ее уехать из России, однако она не рассматривает такую возможность.

Источник: РИА "Новости"

Мамун рассказала об этом в откровенном интервью, вышедшем на YouTube-канале блогера Вити Кравченко. 30-летняя россиянка в числе прочего высказалась о военном конфликте России и Украины и заявила, что в России она не чувствует себя в безопасности. Кроме того, Маргарита раскритиковала существующие в России блокировки и ограничения в отношении популярных социальных сетей.

«Твой 6-летний сын тебя спрашивает: “Почему мы не уезжаем?” Но ты все равно остаешься в России и не думаешь уезжать. Почему?» — спросил Кравченко у Мамун.

«А почему вы имеете право забрать у меня мою страну, мою родину? Я хочу здесь жить! Я не хочу уезжать. Они и так уже очень много забрали. И так уже очень много забрали! Это будущее, это возможности, это свобода. Еще и это заберете? Я не знаю… Я не хочу… Я чувствую силы, что… Пока что я чувствую силы, что можно что-то еще поменять. Мы даже не рассматривали такой вариант», — ответила Маргарита.