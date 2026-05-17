Лидеры русской гимнастики выступили в Италии на клубном чемпионате. Мельникова привела свою команду к медалям

В Бергамо прошел финал клубного чемпионата Италии Serie A1. В качестве легионеров в две команды пригласили российских гимнастов: Арсений Духно выступил за Pro Carate, а Ангелина Мельникова за Libertas Ginnastica Vercelli. Это нормальная практика для таких турниров — приглашать сильных гимнастов из других стран.
В женских командах, кроме Мельниковой, нет звезд-иностранок, но у мужчин состав интереснее. Например, за Ferrara выступает экс-украинский гимнаст Илья Ковтун, у которого подходит конец карантина после перехода в сборную Хорватии. Также в Италии выступает армянин Артур Давтян за Artistica Brescia. Помимо них, в клубном чемпионате принимают участие первые номера сборной Италии.
Соревнования проходят по системе многоборья, но от каждой команды идет только три оценки в зачет. Поэтому спортсмены могут выбрать сильнейшие виды и выступать только с ними.
Ангелина Мельникова, как сильнейшая гимнастка, выступала на всех снарядах. Сначала она показала очень неплохой прыжок с оценкой 14,200 и справилась с брусьями (14,550). Совсем у Ангелины не задалось бревно. В самом начале спортсменка упала, хотя до последнего старалась удержать баланс, но решила все же сойти со снаряда. У нее не получилось собраться, поэтому почти сразу последовало второе падение. Соскок тоже получился не очень уверенным — с серьезным отступом. На таких соревнованиях судят достаточно лояльно, поэтому за выступление с грубыми ошибками Мельникова набрала 12,050 балла.
К вольным упражнениям Ангелина смогла успокоиться. После первой же диагонали Мельникова начала улыбаться, играть с залом. Она качественно прошла свое упражнение и получила 13,500. В итоге команда Libertas Ginnastica Vercelli завершила финал на третьем месте с общим баллом 153,300. До этого они везде лидировали, особенно с Мельниковой в составе, но с заключительного турнира снялась Джулия Перотти, у которой вторая сложность после Ангелины.
Арсений Духно выступал на пяти снарядах из шести. Он решил пропустить кольца, так как у него это слабый вид. На старте россиянин не смог показать свой максимум. На вольных он допустил только одну неточность — сделал заступ после одной диагонали, из-за чего получил штраф 0,1, а в сумме набрал 14,300 балла. На коне просела трудность, что принесло 13,850. С прыжком в три винта Арсений справился, только приземление получилось с отступом (14,500).
Совсем не задались брусья. В начале комбинации Духно ногой задел снаряд, после не смог правильно встать в стойку и просел, поэтому сорвал элемент, а приземление получилось очень низким, гимнаст едва не упал. Результат неутешительный — 11,150 балла. В завершение гимнаст неплохо прошел перекладину и набрал 13,550. Команда Pro Carate заняла 4-е место с суммой 230,950. Это далеко не вина Арсения — все спортсмены на последних двух видах грубо ошибались и падали, из-за чего они не смогли удержаться в лидерах.
Алена Волкова