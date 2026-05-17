Лидеры русской гимнастики выступили в Италии на клубном чемпионате. Мельникова привела свою команду к медалям

Ангелина Мельникова, как сильнейшая гимнастка, выступала на всех снарядах. Сначала она показала очень неплохой прыжок с оценкой 14,200 и справилась с брусьями (14,550). Совсем у Ангелины не задалось бревно. В самом начале спортсменка упала, хотя до последнего старалась удержать баланс, но решила все же сойти со снаряда. У нее не получилось собраться, поэтому почти сразу последовало второе падение. Соскок тоже получился не очень уверенным — с серьезным отступом. На таких соревнованиях судят достаточно лояльно, поэтому за выступление с грубыми ошибками Мельникова набрала 12,050 балла.