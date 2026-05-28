Наши гимнастки вернулись в Европу под флагом России! Все о старте ЧЕ

Несгибаемая Ильтерякова
Взрослые спортсменки начали борьбу с квалификации в упражнении с мячом и обручем и набора баллов для командного многоборья. Соревнования растянулись на весь день, но Мария Борисова и София Ильтерякова попали в первый поток и дальше уже могли только наблюдать за соперницами — среди самых сильных конкуренток здесь гимнастки Белоруссии, Украины, Болгарии, Израиля, Италии и действующая олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеева из Германии.
Ильтерякова в свои юные годы уже имеет репутацию психологически устойчивой гимнастки. За нее не волнуешься, когда она делает риски и сложные повороты — как будто если даже будет неточность, Софии хватит реакции ее исправить. Так и получилось в упражнении с мячом — на первый взгляд, судьям было к чему придраться, но они все равно оценили Ильтерякову довольно высоко. С оценкой 27,4 она прошла в финал.
Обруч и вовсе получился почти идеальным, так что вплоть до последнего потока София лидировала в этом упражнении. Подвинуть ее на третье место смогли только Варфоломеева и Раффаэли.
Интересно, что буквально накануне Ильтерякова не должна была выходить на ковер с обручем — тренеры сборной России в последний момент обновили списки. Так что решение оказалось стратегически верным, а София на все сто процентов использовала выпавший ей подарок судьбы. Учитывая завтрашнюю ленту, она имеет возможность побороться за медаль в личном многоборье. На данный момент она на четвертом месте с большим запасом. Правда, в финале придется все начинать с начала — оценки квалификации там не засчитываются.
Борисова сражается с нервами
Борисову, к сожалению, подвели нервы — сначала она ошибалась в упражнении с мячом, а потом так и не смогла собраться на обруч. Призрачные шансы на финал личного многоборья сохраняются — для этого нужно суперуверенно выиграть квалификацию с лентой и булавами, рассчитывая, что соперницы будут неидеальны. Но это будет крайне сложно, учитывая, что Борисова пока занимает промежуточное 28-е место. Чтобы попасть в финал, ей нужно войти в двадцатку.
Кроме Борисовой и Ильтеряковой, завтра выйдет на ковер еще одна гимнастка из России — Ева Кононова. В силу того, что она будет делать только два вида, Кононова не сможет претендовать на многоборье. Но для нее этот чемпионат Европы — отличная возможность запомниться и показать свое шикарное упражнение с булавами.
В первый день соревнований также был разыгран первый комплект наград в командном многоборье среди юниорок. Российские гимнастки могли бы не только побороться за пьедестал, но и выиграть золото. Сказалось волнение — возвращаться на международную арену, наконец-то представляя Россию, учитывая отсутствие опыта и растерянные за время бана позиции, непросто. Общекомандный результат довольно скромный — 96,950 баллов, и это только пятое место. Победили с результатом 102,250 девушки из сборной Болгарии.
Помимо командных соревнований, Ксении Савиновой, Яне Заикиной и Еве Чевтаевой предстояло обеспечить себе место в финалах отдельных видов. Савинова как лидер сборной выступала сразу с двумя видами — булавами и обручем. Упражнение с обручем ей удалось, так что с оценкой 25,9 она квалифицировалась в финал с третьего места. А вот булавы не получились совсем, так что в этом виде россиянки не будут представлены.
Чевтаева пробилась в финал с мячом с 7-го места, а Заикина с лентой стала восьмой и тоже имеет еще один шанс проявить себя. Юниорки разыграют медали в отдельных видах уже сегодня вечером.
Анастасия Панина