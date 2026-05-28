Гимнастка Савинова выиграла серебро юниорского чемпионата Европы

ВАРНА /Болгария/, 28 мая. /ТАСС/. Россиянка Ксения Савинова завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. Соревнования проходят в болгарской Варне.
Савинова набрала 26,350 балла. Тренеры сборной России не были согласны с судейскими оценками и подали протест, который был отклонен. Первое место заняла представительница Болгарии Силяна Алекова (27,100 балла). Бронзовым призером стала итальянка Флавия Кассано (25,800).
Савинова является серебряным призером Игр БРИКС в командном зачете. Она становилась победительницей и призером Кубка сильнейших.
Чемпионат Европы, который проходит в Варне с 27 по 31 мая, является для российских гимнасток первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва, на котором они выступают под флагом страны.