Заикина выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике среди юниорок

Спортсменка заняла первое место в упражнениях с лентой.

Источник: Sport24

ВАРНА /Болгария/, 28 мая. /ТАСС/. Россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с лентой. Соревнования проходят в болгарской Варне.

Заикина набрала 26,00 балла. Второе место заняла украинка София Краинская (25,75), бронзовым призером стала немка Мелисса Диет (25,30).

Ранее ТАСС сообщал, что первую медаль России на чемпионате Европы принесла Ксения Савинова. Она завоевала серебряную награду в упражнениях с обручем.

Чемпионат Европы, который проходит в Варне с 27 по 31 мая, является для российских гимнасток первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва, на котором они выступают под флагом страны.