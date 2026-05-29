Украинская гимнастка закрыла глаза и надела наушники во время гимна России на чемпионате Европы

Украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время исполнения гимна России на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.

В четверг россиянка Яна Заикина выиграла золото в упражнении с лентой среди юниоров, набрав 26,000 балла. Краинская стала второй (25,750), третье место заняла представительница Германии Мелисса Диет (25,300).

Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном впервые за пять лет.

17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. 24 мая аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).