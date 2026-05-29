Главная звезда Кабаевой реабилитировалась на ЧЕ-2026. Борисова прорвалась в три финала, в том числе и многоборья

Ева Кононова после изменений в составе выступила только с булавами и не смогла пройти в финал. Не было видно волнения или переживаний, хотя это был ее первый выход на турнире такого уровня. Гимнастка из «Небесной грации» не допустила потерь, шла на все элементы уверенно. В этот раз у Евы только совсем не получились повороты — и «Раффаэли», и фуэте она не смогла сделать на своем уровне, что и объясняет оценку в 27,750 балла. Команда подала протест, но его почти сразу же отклонили, а Кононова осталась на 15-м месте, завершив свои выступления на ЧЕ-2026.