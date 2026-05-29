Главная звезда Кабаевой реабилитировалась на ЧЕ-2026. Борисова прорвалась в три финала, в том числе и многоборья

В Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. В третий день соревнований завершилась квалификация в многоборье и финалы отдельных видов у сениорок. После первых двух видов было определенное волнение за некоторых спортсменок, в том числе и нашу звезду Марию Борисову. Далеко не всем удалось сразу собраться и показать свой максимум, но ночи хватило для перезагрузки и более успешных выходов на помост.
Ева Кононова после изменений в составе выступила только с булавами и не смогла пройти в финал. Не было видно волнения или переживаний, хотя это был ее первый выход на турнире такого уровня. Гимнастка из «Небесной грации» не допустила потерь, шла на все элементы уверенно. В этот раз у Евы только совсем не получились повороты — и «Раффаэли», и фуэте она не смогла сделать на своем уровне, что и объясняет оценку в 27,750 балла. Команда подала протест, но его почти сразу же отклонили, а Кононова осталась на 15-м месте, завершив свои выступления на ЧЕ-2026.
Грандиозно реабилитировалась Мария Борисова, сумев пройти в финал многоборья после 28-го места в первый день. Кроме того, она попала в топ-8 в булавах и ленте. После черного четверга все переживали, что гимнастка может остаться без борьбы за главную медаль, отрыв был внушительным. Но сначала Мария показала уверенное выступление с лентой — она была очень сосредоточенной, все сделала на максимум и получила шикарные 28,950 балла. В булавах по элементам все получилось не менее четко, Мария лишь немного запуталась в танцевальной части, выбившись из ритма, но быстро все поправила. Солидные 29,400 балла стали прекрасной оценкой ее стараний. Уступила Борисова только Стилияне Николовой из Болгарии. По сумме трех лучших выступлений Мария остановилась на 11-м месте.
Также хорошо себя показала еще одна россиянка София Ильтерякова. Гимнастка отобралась в финал многоборья с пятым результатом (85,500), а также еще раз выступит с лентой. Этот вид у нее не очень точно получался с начала сезона, но после первой заявки на чемпионат Европы София усиленно его тренировала, и результат мы видим. Сначала она немного страховала себя, но под конец расслабилась, улыбалась зрителям и скрутила шикарный поворот «Раффаэли». Ильтерякова набрала за этот вид 28,950 — столько же, сколько и Борисова, но исполнение у Софии чуть более качественное, поэтому она на строчку выше.
Чемпионка Европы прошлого года Таисия Онофрийчук с трудом прошла в финал многоборья — она заняла 13-е место в квалификации. После не самых точных выступлений с обручем и мячом ей не удалось реабилитироваться. Новая постановка в ленте под «Кармен» выглядит стильно, но исполнение сырое — на повороте завязался бант, что отняло несколько секунд у украинки, а после замены предмета тут же произошла потеря на риске. В булавах Онофрийчук тоже уронила — на равновесии. Онофрийчук не смогла пройти в финалы этих видов, но с суммой 82,900 попала в многоборье.
На 3-м месте завершила квалификацию Стилияна Николова. Булавы она прошла шикарно, показала одно из лучших выступлений с этой программой, все точно и четко. Лента новая под песню «We No Speak Americano» — веселая и зажигательная программа, которую болгарка сделала без грубых ошибок, но пока не так уверенно. В сумме она набрала 87,200 балла и прошла во все финалы.
На 2-е место поднялась итальянка София Раффаэли. В первый день были неточности и даже грубые ошибки, которые не повторились в булавах и ленте. Работа с Аминой Зариповой уже дает свои результаты — гимнастка стала стабильнее, усилила свои программы. Раффаэли немного опережает Николову — итальянка набрала 87,300 балла и также отобралась в оба финала.
Лидером по итогам квалификации стала Дарья Варфоломеев из Германии. Для олимпийской чемпионки старт чемпионата Европы получился тяжелым. В булавах ей не удалось пройти в финал из-за потерь и ошибок. В ленте Дарья смогла собраться, видно, что ей непросто дается упражнение, но она до конца боролась, что принесло ей внушительную оценку. В сумме она набрала 87,300 балла и сможет побороться за главную медаль турнира.
В субботу спортсменки впервые опробуют новый формат многоборья, где сначала все 20 гимнасток пройдут обруч и мяч, а после топ-10 разыграют медали, показав упражнения с оставшимися двумя предметами. Также на ковер выйдут групповые упражнения, и решится судьба командного многоборья, где Россия пока занимает 4-е место.
Алена Волкова