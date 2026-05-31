Борисова завоевала серебро чемпионата Европы в упражнениях с булавами

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россиянка Мария Борисова завоевала серебро в упражнениях с булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).
Результат 19-летней Борисовой составил 29,200 балла. Золото завоевала болгарка Стиляна Николова (29,750). Бронза у Даниэлы Муниц из Израиля (29,200).
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).