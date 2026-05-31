Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимнастка Борисова завоевала бронзу в упражнениях с лентой на ЧЕ

Гимнастка Борисова выиграла бронзу в упражнениях с лентой на ЧЕ в Болгарии.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россиянка Мария Борисова завоевала бронзу в упражнениях с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).

Результат Борисовой составил 28,400 балла. Золото завоевала представительница Германии Дарья Варфоломеева (30,000), серебряная медаль у Стиляны Николовой из Болгарии (28,750).

Еще одна россиянка, София Ильтерякова, стала четвертой, уступив Борисовой по дополнительным показателям.

Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).