Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горносько выиграла серебро ЧЕ в упражнении с обручем

Белорусские и российские спортсмены участвуют в чемпионате с национальным флагом и гимном.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Белорусская гимнастка Алина Горносько выиграла серебряную медаль чемпионата Европы в упражнении с обручем, об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Золотая медаль досталась россиянке Софии Ильтеряковой — судьи поставили ей 29,900 балла, результат Горносько — 29,800 балла.

Третье место — у итальянки Софии Раффаэли (29,500 балла).

Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая в болгарской Варне, белорусские и российские спортсмены участвуют в нем с национальным флагом и гимном.

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) в мае допустил спортсменов из Беларуси и России к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение позже принял и Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).