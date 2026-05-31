Горносько выиграла серебро ЧЕ в упражнении с обручем

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Белорусская гимнастка Алина Горносько выиграла серебряную медаль чемпионата Европы в упражнении с обручем, об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Золотая медаль досталась россиянке Софии Ильтеряковой — судьи поставили ей 29,900 балла, результат Горносько — 29,800 балла.
Третье место — у итальянки Софии Раффаэли (29,500 балла).
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая в болгарской Варне, белорусские и российские спортсмены участвуют в нем с национальным флагом и гимном.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) в мае допустил спортсменов из Беларуси и России к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение позже принял и Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).