«Я ненавидела гимнастику»: за что Кошкина больно ударила сестер Авериных

«Передразнивали и кривляли заслуги великих чемпионок»
Мама Кошкиной Марго (так она себя называет) затаила обиду на Дину и Арину Авериных, которые якобы не поздоровались с ней перед началом одного из испытаний на телепроекте «Сокровища императора». После чего за общим столом спросила у сестер, какое место они заняли на Олимпиаде, и если эти места — второе и четвертое, — почему ведущие всегда представляют их как олимпийских чемпионок. Аверины ответили, что воспринимают слова Марго Кошкиной как сознательную провокацию и попытку обидеть их и всю их семью.
Яна Кошкина, судя по языку тела, во время перепалки явно испытывала неловкость от происходящего — вздыхала, часто меняла позы и закрывала лоб рукой. Но свою маму все-таки поддержала, сказав довольно логичную вещь — если бы ее кто-нибудь назвал народной артисткой России, коей она пока не является, она бы с этим не согласилась.
В принципе, конфликт мог бы угаснуть в пределах одного выпуска шоу, если бы не последующее выступление агента Авериных Нины Пономаревой. Она написала большой пост в социальных сетях, где обратилась сразу к главе телеканала ТНТ Тине Канделаки. Воззвала к тому, что в честь Авериных 42 раза звучал гимн России и что золото Олимпиады в Токио до сих пор считается российским. А заодно обвинила «двух взрослых ничего не представляющих собой женщин» в том, что они «передразнивали, кривляли и обсуждали заслуги великих чемпионок». Сестры Аверины сразу же сделали репост этой записи, и начался пожар на форумах и в комментариях.
Опуская обстоятельства и форму, в которой были произнесены слова Марго, ничего оскорбительного по сути она не сказала. Только ее вопрос стоило бы адресовать не Дине и Арине, а ведущим проекта Ольге Бузовой и Михаилу Галустяну. Или даже редакторам, которые прописывают им подводки для съемок.
Нельзя забывать и о том, что «Сокровища императора» — это шоу, и оно снимается по всем его законам. Они обязывают превращать муху в слона, а диалоги между участниками монтировать так, чтобы звучало как можно более скандально. То есть, например, реплика Дины про оскорбление в адрес их семьи выглядит оторванной от контекста, потому что про семью в тот момент эфира речи не шло. Зато о семье говорилось в другом тайминге в контексте того, что Аверины на испытаниях сосредоточены так же, как на соревнованиях, и могут не поздороваться.
Яна попробовала успокоить поднявшуюся бурю сначала примирительным постом — объяснила, что на самом деле она сама плакала и переживала на Авериных на Олимпиаде. И как гимнастка в прошлом отлично понимает их боль. Но по-прежнему встала на сторону своей матери из-за желания называть вещи своими именами.
После этот пост она удалит.
«Мне было стыдно, что не заработала медаль для России»
Главный вопрос — почему Дину и Арину (а особенно их агента) так сильно триггерит тема давно прошедшей Олимпиады. Сестры завершили карьеру на мажорной ноте, убедительно выиграв последний чемпионат мира сразу после Токио. Они восстановили здоровье после спорта, востребованы в медийной сфере и на детских мастер-классах по всему миру. В родном Заволжье они открыли именную арену для юных гимнасток. Дина успела обрести личное счастье с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Со времен 2021 года утекло столько воды, что можно было давно все отпустить и забыть, но… почему-то не получается. Чтобы лучше понять, через что сестры прошли в Токио, можно вспомнить цитаты из интервью проекту «Разговоры о художественной гимнастике».
«После награждения я ее (серебряную медаль) убрала сразу в сумку, чтобы не видела Ариша…», — сказала Дина. «Как прошла ночь? Ее не было, ночи. Наступило утро, 6 утра. Мы пошли болеть за команду групповых. Я дала интервью, где сказала, что больше не поеду (на Олимпиаду). У меня было состояние как у Саши Трусовой — ненавидела гимнастику, не хотела больше никогда выходить за ковер. Люди писали слова поддержки, что все несправедливо — от этого становилось еще хуже. Называли нас “золотыми”. Я так не считаю… ну, может быть, Дина. Мне было стыдно. Просто стыдно. За то, что не заработала медаль для России. Мы в семье про Олимпиаду вообще не говорим. Фото и видео с Олимпиады, если меня где-то отмечают, сразу пролистываю, чтобы не вспоминать», — поделилась Арина.
Наличие в семье такой стоп-темы подтвердила и мама сестер Лариса Аверина в интервью Яне Батыршиной: «Эту медаль она (Дина) никогда не берет. Эту тему мы никак не обсуждаем. Особенно с Ариной. Потому что Дина хотя бы с медалью, а Арина…», — не может закончить предложение мама гимнасток спустя пять лет после событий. Так, как будто все случилось неделю назад.
В самый тяжелый момент карьеры то, что много лет было преимуществом сестер и помогало им двигаться вперед, превратилось в осложнение. Они всегда были вместе, поддерживали и подстегивали друг друга, делили одно золото на семью. Результаты Олимпиады в Токио из-за отсутствия золота и только одной медали в принципе превратились в слипшийся комок страданий, переживаний и разочарования. Дина не могла и до сих пор не может принять свое серебро, потому что стремилась уберечь Арину от плохих мыслей. Арина как перфекционистка не готова принять факт, что подвела чужие ожидания и осталась вообще без медали. Хотя и она, конечно, ехала в Токио за золотом.
Потом Авериным дали надежду на опротестование результатов (фактически — просто продлили агонию), сразу начали называть олимпийскими чемпионками. Фонд поддержки олимпийцев вручил Дине и Арине автомобили BMW X5 и X3 — машины такого класса полагались победителям Игр и серебряным/бронзовым призерам соответственно. Это должно было помочь сгладить эмоциональное опустошение Авериных, но было немного странно по отношению к другим спортсменам, занявшим второе и четвертое места.
В Токио тогда как будто образовалась дыра в пространственно-временном континууме. Если ссылаться на эзотериков, они считают, что нечто подобное происходит на местах катастроф, терактов и другой концентрированной боли. Та странная Олимпиада, случившаяся на год позднее запланированного; изоляция, маски и тесты, ощущение апокалипсиса. Общее состояние Авериных, подошедших к главному старту своей жизни на последних жилах и родительских молитвах — Дина с грыжей, отнимающейся ногой и с дневником боли, который она вела каждый день, Арина после ковида и сотни положительных тестов с невозможностью нормально тренироваться.
«С такой травмой и операцией я вообще могла бы там не выступать»
Говорить о результатах спустя пять лет — дело неблагодарное, тем более что единства в мнении о справедливости исхода до сих пор нет даже среди специалистов. По умолчанию Аверины были сильнее, их оценки в многоборье необъяснимо снизились относительно квалификации, а Линой Ашрам действительно потеряла ленту в последнем упражнении, в то время как Дина сделала все безошибочно. С другой стороны, оценки в гимнастике складываются нелинейно, на общую сумму влияет множество факторов, один из которых — сложность выполненных элементов тела и предмета. И перед выходом с лентой Дина уступала Линой по сумме трех упражнений 0,15 балла. Так что в ленте она израильтянку обошла, просто этого преимущества ей не хватило для итоговой победы.
Так что на Олимпиаде в Токио, образно выражаясь, умерло сразу несколько сущностей. Во-первых, маленькие девочки из городка на 30 тысяч человек, прошедшие путь от самых низов до вершины с мечтой о золоте. Во-вторых, их семья, близкие и тренеры, вложившие в это золото всю свою жизнь. Наконец, вся Россия, оказавшаяся внезапно перед сервантом с разбитым хрусталем, который мы 25 лет считали титаном. Было ли это больно? Да.
При этом было бы неправильно сказать, что драматический опыт Авериных в Токио — какой-то уникальный для спорта. Нечто подобное происходит буквально на каждой Олимпиаде. С незолота начинала Алина Кабаева в Сиднее в 2000-м, серебром завершила грандиозную историю карьеру Яна Кудрявцева в 2016-м в Рио. Незолото осталось у Евгении Медведевой на память от Пхенчхана в 2018-м, серебро досталось кореянке Ким Ен А при чистейших прокатах в Сочи-2014. Да и Александра Трусова в 2022 году в Пекине, сделав пять невозможных четверных прыжков в произвольной программе, так и не стала олимпийской чемпионкой.
Ты можешь выиграть и забрать все и проиграть и потерять все — спортсмены принимают эти правила игры в тот момент, когда впервые выходят еще на детские соревнования. И потом по-разному переживают свой опыт несбывшейся мечты. Кабаева продолжила карьеру и выиграла-таки золото, Медведева реализовала себя вне спорта, снялась в автобиографическом кино и может даже потроллить насчет своего серебра. Трусова, кричавшая «ненавижу этот спорт» сразу после поражения, возвращается обратно спустя считанные месяцы после рождения ребенка. Кудрявцева, которая в момент падения булавы не хотела вставать с ковра и мечтала скорее провалиться на какой-нибудь круг ада, чем ждать своих оценок, в интервью Алле Шишкиной говорит о серебре без надрыва: «Поплакала, попереживала два дня. Потом подумала — серебро и серебро, ну и хорошо. С такой травмой и операцией я вообще могла бы там не выступать».
«Время проходит, надо уже отпустить эту ситуацию»
Получается, это все-таки можно пережить. Просто в окружении Авериных должен найтись близкий человек, который сможет донести до сестер, что Олимпиада, какой бы она ни была выстраданной и долгожданной, не определяет степень их крутости как спортсменок. Что несправедливое судейство — ужас и кошмар, но спустя пять лет это повод пожать плечами и посочувствовать судьям, которым приходится с этим спать. Что не привезти медаль в Россию — не стыд и позор, не повод засыпать пеплом сожаления весь свой блистательный спортивный путь. И что второе место — просто второе место. Большая и важная медаль красивого серебристого цвета. Которую можно с благодарностью рассматривать и показывать людям. Тогда, может, и редакторы телевизионных программ перестанут писать некорректные подводки ведущим, давая повод уколоть Авериных.
Возможно, сестрам нужно осознать вместе и по отдельности, что Арина Аверина — не тень Дины и не ее спарринг-партнер. Она сама по себе уникальная гимнастка со своим стилем и тысячами поклонников. Пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, трехкратная абсолютная чемпионка России.
Дина Аверина — серебряный призер Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира. Это достижение, которым не может похвастаться ни одна олимпийская чемпионка. Почему бы не сделать этот рекорд главной отличительной чертой, зачем продолжать лить сироп на ноющий больной зуб, чтобы на короткое время замаскировать боль сладостью, если можно просто удалить его, дать ране затянуться и дальше счастливо жить.
Дина, если верить ее словам в интервью Батыршиной, и сама это понимает: «Как-то время проходит, и надо уже отпустить эту ситуацию. А то это будет все глубже и глубже сидеть в тебе, и много болячек из-за этого появляется».
Правда, эти слова она заочно адресовала Лале Крамаренко, которая переживает свой пропуск чемпионата мира-2021 и последующее отстранение сборной России от международных стартов. Возможно, и к своей карьере Дина на самом деле относится также. А мы все просто зрители в идущем по сценарию шоу с назначенными протагонистами и злодеями и грамотно разыгранной картой обиженных героинь.
Анастасия Панина