«Я ненавидела гимнастику»: за что Кошкина больно ударила сестер Авериных

«После награждения я ее (серебряную медаль) убрала сразу в сумку, чтобы не видела Ариша…», — сказала Дина. «Как прошла ночь? Ее не было, ночи. Наступило утро, 6 утра. Мы пошли болеть за команду групповых. Я дала интервью, где сказала, что больше не поеду (на Олимпиаду). У меня было состояние как у Саши Трусовой — ненавидела гимнастику, не хотела больше никогда выходить за ковер. Люди писали слова поддержки, что все несправедливо — от этого становилось еще хуже. Называли нас “золотыми”. Я так не считаю… ну, может быть, Дина. Мне было стыдно. Просто стыдно. За то, что не заработала медаль для России. Мы в семье про Олимпиаду вообще не говорим. Фото и видео с Олимпиады, если меня где-то отмечают, сразу пролистываю, чтобы не вспоминать», — поделилась Арина.