«Отменили то, в чем Россия и Беларусь были особенно сильны». Тренер белорусок о новой художественной гимнастике

Напомним, что Россия по количеству золотых медалей на чемпионате Европы в болгарском городе Варна заняла четвертое место, Беларусь — пятое, Украина — седьмое. При этом Россия стала лидером медального зачета по общему количеству медалей, включая серебряные и бронзовые.
— Ирина Юрьевна, какое у вас впечатление от чемпионата Европы в Варне?
— Я довольна, потому что за этих четыре долгих года, пока не нас не было, в мире художественной гимнастики произошло очень многое. Для нас некоторые вещи в новинку. Я бы даже сказала, что мы попали в новый спорт. За эти четыре года они (Международная федерация гимнастики. — Прим.) отменили очень многое из того, в чем мы с Россией были особенно сильны. Они сделали удобный для себя вариант. Нам приходится всему этому обучаться. Возможно, для белорусок это минус, но я также увидела очень много плюсов.
Сейчас художественная гимнастика стала доступной для всех. Очень много стран стали способны бороться за медали. Благодаря этому дух спорт возрастает многократно. Все стало очень похожим на спорт, и я их поздравляю в этом плане. Знаете, соревнования по художественной гимнастике очень длинные, иногда даже муторные, и когда ты знаешь, кто победит в конце, то сидеть на трибунах становится просто невозможно. Сейчас же ты не знаешь исхода, и у зрителей больше интереса — меня это радует.
— Расскажите подробнее, какие изменения произошли.
— Раньше больше ценилась балетная подготовка, чистота линий, хореография, элементы на гибкость, которые присущи только художественной гимнастике. То есть, когда зрители говорили: «Вау! Что она делает?» Сейчас таких детей рождается не так много. Возможно, мы стали на сторону здоровья. Все элементы на гибкость, на растяжку, которая превышает 180 градусов, новый технический комитет [международной федерации] очень понизил в стоимости. Они стали невыгодны для гимнастики, хотя мне казалось, что они добавляли нашей дисциплине красоту и шарм. Если продолжать эти элементы использовать, то красота останется, но оценка будет невысокой. Поэтому нужно брать другие элементы, которых очень мало. И здесь я буду критиковать, потому что нельзя, чтобы все делали одно и то же. Пересмотреть таблицу элементов им [в техкоме] точно бы не мешало. Пусть бы каждая гимнастка показывала то, что у нее лучше всего получается. Сейчас не обязательно быть от рождения очень гибкой, с длинными ногами. Сейчас нужна харизма, эмоциональность, умение доносить себя до зрителя, что очень нелегко. Концентрироваться на предмете, чтобы его не потерять, и одновременно не выходить из образа — трудно. Мы сейчас к этому присматриваемся, учимся.
— Белоруски готовы к таким изменения?
— Нет, мы просто сидим и посматриваем. Шучу, конечно. Мы работаем с утра до ночи. И то, что у нас уже три медали, среди которых одна золотая, показывает, что мы успели что-то понять. Изменения у каждой гимнастки произошли и в сознании, и в упражнениях, и в подходе. Нужно время все это переварить, уложить в головах и отработать в залах, — приводит слова Лепарской Betting.team.