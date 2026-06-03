«Отменили то, в чем Россия и Беларусь были особенно сильны». Тренер белорусок о новой художественной гимнастике

— Раньше больше ценилась балетная подготовка, чистота линий, хореография, элементы на гибкость, которые присущи только художественной гимнастике. То есть, когда зрители говорили: «Вау! Что она делает?» Сейчас таких детей рождается не так много. Возможно, мы стали на сторону здоровья. Все элементы на гибкость, на растяжку, которая превышает 180 градусов, новый технический комитет [международной федерации] очень понизил в стоимости. Они стали невыгодны для гимнастики, хотя мне казалось, что они добавляли нашей дисциплине красоту и шарм. Если продолжать эти элементы использовать, то красота останется, но оценка будет невысокой. Поэтому нужно брать другие элементы, которых очень мало. И здесь я буду критиковать, потому что нельзя, чтобы все делали одно и то же. Пересмотреть таблицу элементов им [в техкоме] точно бы не мешало. Пусть бы каждая гимнастка показывала то, что у нее лучше всего получается. Сейчас не обязательно быть от рождения очень гибкой, с длинными ногами. Сейчас нужна харизма, эмоциональность, умение доносить себя до зрителя, что очень нелегко. Концентрироваться на предмете, чтобы его не потерять, и одновременно не выходить из образа — трудно. Мы сейчас к этому присматриваемся, учимся.