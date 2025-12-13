Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федерация гандбола России следит за ситуацией с избитым тренером

Ранее стало известно о том, что во время дорожного конфликта был избит главный тренер гандбольного клуба «Динамо» (Астрахань) Георгий Заикин.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) следит за ситуацией с избитым главным тренером «Динамо» (Астрахань) Георгием Заикиным. Об этом ТАСС заявил генеральный директор ФГР Лев Воронин.

Ранее телеграм-канал 112 сообщил об избиении Заикина во время дорожного конфликта в Астрахани.

«Федерация гандбола России в курсе случившегося с главным тренером “Динамо” Георгием Заикиным, — сказал Воронин. — Исходя из имеющейся информации, данный конфликт не имеет отношения к спорту. Это бытовая ситуация, переросшая не только в словесную перепалку, но и, к сожалению, в рукоприкладство. Надеемся, что следственные органы разберутся и будет вынесено объективное решение. Мы остаемся на связи с Георгием Заикиным и будем следить за дальнейшим развитием событий».

Заикину 49 лет, он возглавляет «Динамо» с 2024 года. Ранее также работал в этом клубе, «Астраханочке», краснодарском СКИФе и женской сборной Казахстана, входил в тренерский штаб ЦСКА. Во время игровой карьеры выступал за астраханские «Лукойл-Динамо» и «Зарю Каспия», португальскую «Бенфику», становился многократным серебряным и бронзовым призером чемпионата России, чемпионом и обладателем Кубка Португалии.