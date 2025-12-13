Федерация гандбола России следит за ситуацией с избитым тренером

«Федерация гандбола России в курсе случившегося с главным тренером “Динамо” Георгием Заикиным, — сказал Воронин. — Исходя из имеющейся информации, данный конфликт не имеет отношения к спорту. Это бытовая ситуация, переросшая не только в словесную перепалку, но и, к сожалению, в рукоприкладство. Надеемся, что следственные органы разберутся и будет вынесено объективное решение. Мы остаемся на связи с Георгием Заикиным и будем следить за дальнейшим развитием событий».