Федерация гандбола России следит за ситуацией с избитым тренером

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) следит за ситуацией с избитым главным тренером «Динамо» (Астрахань) Георгием Заикиным. Об этом ТАСС заявил генеральный директор ФГР Лев Воронин.
Ранее телеграм-канал 112 сообщил об избиении Заикина во время дорожного конфликта в Астрахани.
«Федерация гандбола России в курсе случившегося с главным тренером “Динамо” Георгием Заикиным, — сказал Воронин. — Исходя из имеющейся информации, данный конфликт не имеет отношения к спорту. Это бытовая ситуация, переросшая не только в словесную перепалку, но и, к сожалению, в рукоприкладство. Надеемся, что следственные органы разберутся и будет вынесено объективное решение. Мы остаемся на связи с Георгием Заикиным и будем следить за дальнейшим развитием событий».
Заикину 49 лет, он возглавляет «Динамо» с 2024 года. Ранее также работал в этом клубе, «Астраханочке», краснодарском СКИФе и женской сборной Казахстана, входил в тренерский штаб ЦСКА. Во время игровой карьеры выступал за астраханские «Лукойл-Динамо» и «Зарю Каспия», португальскую «Бенфику», становился многократным серебряным и бронзовым призером чемпионата России, чемпионом и обладателем Кубка Португалии.