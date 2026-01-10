Автобус со сборной Кипра по гандболу перевернулся в Эстонии

Согласно информации кипрских СМИ, инцидент произошел в крайне сложных погодных условиях на трассе Таллин — Тарту. Кипрская сборная направлялась на ответный матч квалификации чемпионата Европы с командой Эстонии, который запланирован на 11 января в городе Пылва в юго-восточной части страны. Также сообщается, что после произошедшего ДТП двое членов кипрской делегации были в профилактических целях доставлены в университетскую больницу Тарту для медицинского осмотра, а остальные продолжили свой путь в Пылву уже на другом автобусе.