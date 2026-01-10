Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус со сборной Кипра по гандболу перевернулся в Эстонии

Двое членов делегации были госпитализированы.

Источник: РИА "Новости"

НИКОСИЯ, 10 января. /ТАСС/. Мужская сборная Кипра по гандболу в субботу попала в дорожно-транспортное происшествие в Эстонии, когда перевозивший команду автобус съехал с дороги и перевернулся. Об этом сообщила Кипрская федерация гандбола в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«К счастью, серьезных травм не было, однако двум членам делегации потребовалась госпитализация», — отмечается в сообщении. Федерация заверила, что все игроки сборной здоровы и предпринимаются все необходимые усилия для обеспечения безопасного возвращения национальной команды на родину.

Связь с гандбольной сборной также поддерживает и посольство Республики Кипр в Финляндии, так как в Эстонии у острова нет своего дипломатического представительства.

Согласно информации кипрских СМИ, инцидент произошел в крайне сложных погодных условиях на трассе Таллин — Тарту. Кипрская сборная направлялась на ответный матч квалификации чемпионата Европы с командой Эстонии, который запланирован на 11 января в городе Пылва в юго-восточной части страны. Также сообщается, что после произошедшего ДТП двое членов кипрской делегации были в профилактических целях доставлены в университетскую больницу Тарту для медицинского осмотра, а остальные продолжили свой путь в Пылву уже на другом автобусе.

Первый матч между сборными этих стран состоялся 7 января в Никосии и завершился победой эстонских гандболистов со счетом 31:27.