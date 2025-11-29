Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с московским «Динамо», «Енисей» встретится с «Водником», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Первый этап.
СКА-Нефтяник — Динамо Москва — 06.00.
Енисей — Водник — 11.00.
Волга — Уральский трубник — 12.00.
Ак Барс Динамо — Саяны — 13.00.
Родина — Кузбасс — 13.00.
Старт — Сибсельмаш — 13.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Динамо Москва — 15 очков (5 игр), СКА-Нефтяник — 12 (4), Водник — 12 (5), Кузбасс — 9 (4), Уральский трубник — 9 (5), Родина — 6 (4), Волга — 4 (4), Енисей — 3 (4), Сибсельмаш — 3 (4), Старт — 3 (4), Ак-Барс Динамо — 1 (4), Саяны — 0 (5).