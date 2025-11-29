Ричмонд
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с московским «Динамо», «Енисей» встретится с «Водником», другие матчи

29 ноября пройдут матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

СКА-Нефтяник — Динамо Москва — 06.00.

Енисей — Водник — 11.00.

Волга — Уральский трубник — 12.00.

Ак Барс Динамо — Саяны — 13.00.

Родина — Кузбасс — 13.00.

Старт — Сибсельмаш — 13.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Динамо Москва — 15 очков (5 игр), СКА-Нефтяник — 12 (4), Водник — 12 (5), Кузбасс — 9 (4), Уральский трубник — 9 (5), Родина — 6 (4), Волга — 4 (4), Енисей — 3 (4), Сибсельмаш — 3 (4), Старт — 3 (4), Ак-Барс Динамо — 1 (4), Саяны — 0 (5).